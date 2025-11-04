Шатдаун в США: Сенат снова провалил голосование по финансированию правительства

Сенат США уже в 14-й раз не поддержал принятый Палатой представителей законопроект по финансированию правительства. Шатдаун в стране продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Процедурное голосование за законопроект по финансированию правительства до 21 ноября не набрало необходимых 60 голосов. Сенаторы проголосовали с распределением голосов 54 против 44.
Отмечается, что законопроект не получил новой поддержки со стороны демократов на 14-м голосовании, несмотря на оптимизм некоторых республиканцев относительно того, что прекращение работы правительства может приближаться к концу.
Сенаторы-демократы Кэтрин Кортез Масто из Невады и Джон Феттерман поддержали продвижение этой меры вместе с независимым сенатором Ангусом Кингом из Мену, который работает вместе с демократами.
Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол был единственным республиканцем, который выступил против.
Сенатор-демократ Кори Букер от Нью-Джерси и сенатор-республиканец Том Тиллис от Северной Каролины не голосовали.
Напомним, с 1 октября в Соединенных Штатах Америки продолжается приостановление работы правительства. Шатдаун вызван отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.
Он уже превысил 21-дневный шатдаун 1995-1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.
В то же время шатдаун в США на этой неделе может преодолеть исторический рекорд по продолжительности на фоне продолжения споров между демократами и республиканцами, а также призывов президента Дональда Трампа к однопартийцам не идти на компромиссы.
Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018-2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.
Отмечается, что ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.
При этом Сенат неоднократно пытался принять законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.
На прошлой неделе демократы в 13-й раз проголосовали за блокирование принятого Палатой представителей законопроекта о возобновлении работы правительства.
У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.