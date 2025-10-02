ua en ru
Шатдаун в США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП, - Politico

Четверг 02 октября 2025 05:00
UA EN RU
Шатдаун в США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП, - Politico Фото: если шатдаун продлится месяц, он приведет к еще 43 тысячам безработных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экономические советники президента Дональда Трампа предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В меморандуме сказано, что США могут терять 15 млрд долларов роста ВВП еженедельно, пока продолжается приостановка работы правительства.

В случае, если шатдаун продлится месяц, он приведет к еще 43 тысячам безработных. Причем ущерб не учитывает 1,9 млн федеральных гражданских служащих, которые находятся в неоплачиваемом отпуске или работают без оплаты. 80% из них подливают в районе Вашингтона.

Помощники Белого дома заявили, что документ, который разошлют республиканцам, будет использован при формировании ответа республиканцев на приостановку работы правительства.

Politico отметило, что в Конгрессе существуют разногласия по поводу судьбы финансирования субсидий на медстрахование по программе Obamacare. По версии администрация Трампа, они будут направлены нелегальным иммигрантам.

"Весьма реальные экономические последствия продолжительной приостановки работы правительства полностью ложатся на плечи сенаторов-демократов, которые держат федеральное правительство, экономику и страну в заложниках, чтобы те предоставляли нелегальным иммигрантам бесплатную медицинскую помощь", - заявил в своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Издание добавило, что это происходит на фоне работы Белого дома над разработкой единого ответа республиканцев на шатдаун на всех уровнях, чтобы полностью возложить вину на демократов.

Шатдаун в США

Напомним, что в среду, 1 октября, федеральное правительство США частично приостановило свою работу. В стране произошел шатдаун по причине того, что республиканцы и демократы не достигли договоренности по бюджетным расходам.

Таким образом, на время шатдауна госведомства прекращают деятельность, останавливаются соцпрограммы, и сотни тысяч государственных сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Подробнее о том, каковы интересы у партий, как шатдаун повлияет на курс доллара и цены на золото - читайте в материале РБК-Украина.

