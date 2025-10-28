Шатдаун у США: демократи в 13-те заблокували законопроєкт щодо фінансування уряду
У Сенаті США демократи в 13-те проголосували за блокування прийнятого Палатою представників законопроєкту про відновлення роботи федерального уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Зазначається, що це сталося, попри звернення цього тижня найбільшої в країні профспілки федеральних працівників щодо припинення 28-денного призупинення роботи уряду.
Прийнятий Палатою представників законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада був відхилений з результатом 54 голоси "за", 45 - проти. Для схвалення потрібно було 60 голосів.
За просування законопроєкту проголосували лише три члени фракції демократів: сенатори Джон Феттерман (Пенсільванія), Кетрін Кортез Масто (Невада) та Ангус Кінг (Мейн), незалежний член фракції, який працює з демократами.
Перед голосуванням лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Республіканська партія має погодитися на продовження пільг на медичне страхування, тому що це принципове питання.
Водночас лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси за розблокування роботи уряду.
Шатдаун у США
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки з 1 жовтня триває призупинення роботи уряду (шатдаун), що викликане відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.
Цей шатдаун вже перевищив 21-денний шатдаун 1995-1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.
Найдовший урядовий параліч стався у 2018-2019 роках і тривав 35 днів. Однак нинішній шатдаун може побити й цей рекорд.
Щоденні економічні втрати США через призупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.
При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроєкти, що могли б покласти край урядовому блокуванню.
У федеральних агентств вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило у неоплачувану відпустку 1400 співробітників.
Водночас невідомий пожертвував Пентагону 130 млн доларів на зарплати та пільги військовослужбовцям під час шатдауну - поки уряд не працює та не може виплачувати гроші з федерального бюджету.