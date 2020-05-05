В ОАЭ загорелся жилой небоскреб

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco. Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на Gulf News.

Отмечается, что пожар возник на десятом этаже и распространился на все здание. Жильцов небоскреба и ближайших домов эвакуировали.

На месте находятся пожарные машины и врачи скорой помощи. О пострадавших или погибших пока не сообщалось. Полиция использует беспилотник, чтобы проверить, остались ли внутри люди.

Ранее сообщалось, что в Варшаве произошел пожар в недостроенном небоскребе высотой 130 метров, на тушение огня выезжало 130 пожарных. Вопреки прогнозам, здание небоскреба в результате пожара не пострадало. Жертв также нет.

РБК-Украина писало, что ранее испанская полиция провела эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы. Высота "Торре Эспасио" составляет 230 метров и 56 этажей.