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В Варшаве загорелся 130-метровый небоскреб

Новости » Происшествия    09.06.2019 - 01:26
В Варшаве загорелся 130-метровый небоскреб
Фото: пожар в Варшаве (twitter.com/Robert_Mithril)

Небоскреб был на этапе достройки и планировался к сдаче в следующем году

В Варшаве произошел пожар в недостроенном небоскребе высотой 130 метров, на тушение огня выезжало 130 пожарных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nowa Warszawa.

Отмечается, что огонь возник вечером 7 июня на строительной площадке комплекса The Warsaw Hub на самом верхнем 25 этаже. Вскоре пожар охватил три верхних этажа. Спасатели работалидо 5 утра, чтобы локализировать огонь.

Вопреки прогнозам, здание небоскреба в результате пожара не пострадало. Жертв также нет. 

По информации инвесторов, строительство небоскреба продолжится. Паралельно эксперты оценят ущерб от пожара и будут выяснять причины возникновения возгорания. 

Согласно плану строительства, Варшавский центр - это комплекс, который будет состоять из трех высотных зданий: 86-метрового гостиничного здания и двух 130-метровых офисных башен. Все эти объекты будут соединены общей пятиэтажной базой, которая создаст большой фасад. Планировалось, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Напомним, в конце мая вблизи города Альверня на юге Польши полностью сгорел автобус с украинскими туристами, который ехал из Киева в Прагу. Было эвакуировано 70 пассажиров.

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