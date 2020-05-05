В ОАЕ загорівся житловий хмарочос

У місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulf News.

Наголошується, що пожежа виникла на десятому поверсі і поширилася на всю будівлю. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали.

На місці знаходяться пожежні машини і лікарі швидкої допомоги. Про постраждалих або загиблих поки не повідомлялося. Поліція використовує безпілотник, щоб перевірити, чи залишилися всередині люди.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві відбувся пожежа в недобудованому хмарочосі заввишки 130 метрів, на гасіння вогню виїжджали 130 пожежників. Всупереч прогнозам, будівля хмарочоса в результаті пожежі не постраждало. Жертв немає.

РБК-Україна писало, що раніше іспанська поліція провела евакуацію людей з мадридського хмарочоса "Торре Эспасио" у зв'язку з надійшли повідомленнями про загрозу вибуху бомби. Висота "Торре Эспасио" становить 230 метрів і 56 поверхів.