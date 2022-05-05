ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

Новость на русском →
Таррагона, Четвер 05 травня 2022 13:20
Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij3)
Автор: Ілона Свиридова

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання блогера Анатолія Шарія. Його затримали на підставі міжнародного ордера на арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Diario

Повідомляється, що Шарія затримали в Таррагоні. Джерела видання в поліції підтверджують, що це сталося на підставі міжнародного ордера на арешт.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України повідомила про затримання Шарія в Іспанії. За даними української спецслужби, це стало можливим завдяки взаємодії українських та міжнародних правоохоронців органів.

Шарій підозрюється в державній зраді та дискримінації. Зокрема, йому інкримінують дії на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Українське слідство оголосило його в розшук ще в лютому 2021 року.

У березні 2021 року Печерський районний суд Києва дозволив затримати його для обрання запобіжного заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Анатолій Шарій
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня