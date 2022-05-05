Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання блогера Анатолія Шарія. Його затримали на підставі міжнародного ордера на арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Diario

Повідомляється, що Шарія затримали в Таррагоні. Джерела видання в поліції підтверджують, що це сталося на підставі міжнародного ордера на арешт.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України повідомила про затримання Шарія в Іспанії. За даними української спецслужби, це стало можливим завдяки взаємодії українських та міжнародних правоохоронців органів.

Шарій підозрюється в державній зраді та дискримінації. Зокрема, йому інкримінують дії на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Українське слідство оголосило його в розшук ще в лютому 2021 року.

У березні 2021 року Печерський районний суд Києва дозволив затримати його для обрання запобіжного заходу.

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