Музика лікує? У німецькій клініці "Шаріте" проведуть незвичний експеримент

У Німеччині відома берлінська університетська клініка "Шаріте" (Charité) та Берлінський філармонічний оркестр (Berliner Philharmoniker) підписали угоду про співпрацю. Вони планують разом реалізовувати дослідницькі проєкти на перетині музики й медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхню спільну заяву .

Що відомо про співпрацю

У заяві йдеться, що обидві інституції прагнуть об’єднати свої можливості для отримання нових знань про вплив музики на здоров’я людини.

Зокрема, клініка спеціалізується на медичній допомозі, біомедичних дослідженнях та освіті, тоді як філармонічний оркестр представляє світові мистецькі досягнення, підтримує молодих музикантів і займається культурною освітою.

У рамках партнерства сторони планують досліджувати, як музика може впливати на:

профілактику захворювань;

лікування;

психічне здоров’я;

відновлення організму після навантажень;

підвищення працездатності.

Які дослідження планують

Серед напрямів майбутніх проєктів:

музична фізіологія;

нейробіологічні основи впливу музики;

застосування технологій у цифровому середовищі.

Також передбачено розробку форматів для широкої аудиторії. Йдеться, зокрема, про діалогові концерти та ініціативи у сфері охорони здоров’я, пов’язані з музикою.

У співпраці музична спільнота виступатиме не лише як партнер у дослідженнях, а й як об’єкт вивчення.

Метою проєкту є поєднання медицини, науки та культури для глибшого розуміння впливу музики на людину. Отримані результати планують використовувати як у медичній практиці, так і для ширшого суспільства.