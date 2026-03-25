Музыка лечит? В немецкой клинике "Шарите" проведут необычный эксперимент
В Германии известная берлинская университетская клиника "Шарите" (Charité) и Берлинский филармонический оркестр (Berliner Philharmoniker) подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют вместе реализовывать исследовательские проекты на пересечении музыки и медицины.
Что известно о сотрудничестве
В заявлении говорится, что обе институции стремятся объединить свои возможности для получения новых знаний о влиянии музыки на здоровье человека.
В частности, клиника специализируется на медицинской помощи, биомедицинских исследованиях и образовании, тогда как филармонический оркестр представляет мировые художественные достижения, поддерживает молодых музыкантов и занимается культурным образованием.
В рамках партнерства стороны планируют исследовать, как музыка может влиять на:
- профилактику заболеваний;
- лечение;
- психическое здоровье;
- восстановление организма после нагрузок;
- повышение работоспособности.
Какие исследования планируют
Среди направлений будущих проектов:
- музыкальная физиология;
- нейробиологические основы влияния музыки;
- применение технологий в цифровой среде.
Также предусмотрена разработка форматов для широкой аудитории. Речь идет, в частности, о диалоговых концертах и инициативах в сфере здравоохранения, связанных с музыкой.
В сотрудничестве музыкальное сообщество будет выступать не только как партнер в исследованиях, но и как объект изучения.
Целью проекта является сочетание медицины, науки и культуры для более глубокого понимания влияния музыки на человека. Полученные результаты планируют использовать как в медицинской практике, так и для более широкого общества.
