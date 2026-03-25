Музыка лечит? В немецкой клинике "Шарите" проведут необычный эксперимент

В Германии известная берлинская университетская клиника "Шарите" (Charité) и Берлинский филармонический оркестр (Berliner Philharmoniker) подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют вместе реализовывать исследовательские проекты на пересечении музыки и медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместное заявление .

Что известно о сотрудничестве

В заявлении говорится, что обе институции стремятся объединить свои возможности для получения новых знаний о влиянии музыки на здоровье человека.

В частности, клиника специализируется на медицинской помощи, биомедицинских исследованиях и образовании, тогда как филармонический оркестр представляет мировые художественные достижения, поддерживает молодых музыкантов и занимается культурным образованием.

В рамках партнерства стороны планируют исследовать, как музыка может влиять на:

профилактику заболеваний;

лечение;

психическое здоровье;

восстановление организма после нагрузок;

повышение работоспособности.

Какие исследования планируют

Среди направлений будущих проектов:

музыкальная физиология;

нейробиологические основы влияния музыки;

применение технологий в цифровой среде.

Также предусмотрена разработка форматов для широкой аудитории. Речь идет, в частности, о диалоговых концертах и инициативах в сфере здравоохранения, связанных с музыкой.

В сотрудничестве музыкальное сообщество будет выступать не только как партнер в исследованиях, но и как объект изучения.

Целью проекта является сочетание медицины, науки и культуры для более глубокого понимания влияния музыки на человека. Полученные результаты планируют использовать как в медицинской практике, так и для более широкого общества.