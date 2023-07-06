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Шантажують на іспитах. РФ примушує кримських студентів підписувати повістки

Фото: РФ примушує кримських студентів підписувати повістки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Криму студентів вищих навчальних закладів примушують підписувати повістки до лав армії РФ, шантажуючи результатами іспитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим_SOS"

За інформацією анонімних джерел видання, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови.

За наявними даними, такі випадки не є поодинокими. Як дізналася "Крим_SOS", такі "пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

В Генштабі ЗСУ вважають, що Кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні через загрозу режиму Путіна.

Через брак охочих взяти участь в так званому "СВО" Кремль активно мобілізує чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

У зв'язку з цим українцям в тимчасово окупованому Криму дали поради, як уникнути мобілізації в окупаційну армію та що робити у випадку отримання повістки і відправки на війну.

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Війна Росії проти УкраїниКрымМобілізація в Росії