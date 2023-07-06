Шантажируют на экзаменах. РФ заставляет крымских студентов подписывать повестки

В оккупированном Крыму студентов высших учебных заведений заставляют подписывать повестки в ряды армии РФ, шантажируя результатами экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым_SOS"
По информации анонимных источников издания, сотрудники университета оккупированного Симферополя заявили одному из студентов, что сдать экзамены он сможет только подписав повестку. Из-за давления парню пришлось согласиться на условия.
По имеющимся данным, такие случаи не являются единичными. Как узнала "Крым_SOS", такие "предложения" получали и другие студенты призывного возраста. Разговоры проводятся частным образом, чтобы ситуация не получила огласку.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать к 300 тысячам резервистов.
В Генштабе ВСУ считают, что Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы Путину.
За неимением желающих принять участие в так называемом "СВО" Кремль активно мобилизует мужчин на временно оккупированных территориях.
В связи с этим украинцам во временно оккупированном Крыму дали советы, как избежать мобилизации в оккупационную армию и что делать в случае получения повестки и отправки на войну.
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