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Шантажируют на экзаменах. РФ заставляет крымских студентов подписывать повестки

Фото: РФ заставляет крымских студентов подписывать повестки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Крыму студентов высших учебных заведений заставляют подписывать повестки в ряды армии РФ, шантажируя результатами экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым_SOS"

По информации анонимных источников издания, сотрудники университета оккупированного Симферополя заявили одному из студентов, что сдать экзамены он сможет только подписав повестку. Из-за давления парню пришлось согласиться на условия.

По имеющимся данным, такие случаи не являются единичными. Как узнала "Крым_SOS", такие "предложения" получали и другие студенты призывного возраста. Разговоры проводятся частным образом, чтобы ситуация не получила огласку.

Мобилизация в РФ

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать к 300 тысячам резервистов.

В Генштабе ВСУ считают, что Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы Путину.

За неимением желающих принять участие в так называемом "СВО" Кремль активно мобилизует мужчин на временно оккупированных территориях.

В связи с этим украинцам во временно оккупированном Крыму дали советы, как избежать мобилизации в оккупационную армию и что делать в случае получения повестки и отправки на войну.

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Война России против УкраиныКримМобилизация в России