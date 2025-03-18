Забудьте про цей спосіб приготування їжі: він може перетворити продукти на отруту

Багато людей звикли використовувати алюмінієву фольгу під час приготування їжі. Вона здається зручною, адже дозволяє зберегти соковитість страв, захищає від пригорання та рівномірно розподіляє тепло.

Чому запікання їжі у фользі може бути небезпечним для здоров'я - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому фольга може бути шкідливою?

Алюміній - це токсичний метал, який у великих кількостях негативно впливає на організм людини. Він входить до складу багатьох харчових упаковок, кухонного посуду та ліків, але його кількість суворо контролюється. Проте під впливом високих температур алюміній із фольги може потрапляти в їжу, а потім накопичуватися в організмі.

Особливо небезпечним є використання фольги при запіканні продуктів із кислотою або сіллю. Наприклад, риба з лимоном, м’ясо у маринаді, овочі з оцтом - все це провокує ще більший рівень вивільнення алюмінію.

Наслідки для здоров’я після використання фольги

Накопичення алюмінію в організмі може призвести до серйозних захворювань, зокрема:

порушення роботи нервової системи (деякі дослідження пов’язують алюміній із хворобою Альцгеймера);

проблеми з нирками, оскільки алюміній токсично впливає на їхню роботу;

погіршення стану кісток через вимивання кальцію;

негативний вплив на травну систему та обмін речовин.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), допустима добова доза алюмінію для людини становить не більше 40 мг на кілограм ваги. Проте люди, які часто готують у фользі, можуть перевищувати цю норму в кілька разів.

Як мінімізувати ризики?

Уникайте запікання їжі у фользі , особливо страв із лимонним соком, оцтом, сіллю та спеціями.

, особливо страв із лимонним соком, оцтом, сіллю та спеціями. Використовуйте альтернативи - жаростійкий посуд, скляні та керамічні форми, пергаментний папір.

- жаростійкий посуд, скляні та керамічні форми, пергаментний папір. Якщо все ж користуєтеся фольгою, стежте, щоб вона не контактувала з гарячими поверхнями напряму.

стежте, щоб вона не контактувала з гарячими поверхнями напряму. Не зберігайте продукти у фользі довго, особливо гарячі або кислі.

Вас може зацікавити