Шантаж провалився: хакер скасував масштабний злив ПК-версії GTA 6

Провал криптовалютного шантажу та скасування зливу

Причина зупинки витоків - здирник не зміг досягти поставленої мети - ринкової капіталізації власного мемкоїна у розмірі 30 мільйонів доларів.

Інсайдер також відмовився від погроз викласти на піратські ресурси робочу ПК-збірку обсягом понад 200 ГБ, заявивши, що "без належної фінансової підтримки це пов'язано з невиправданими ризиками".

Cyberleek announces the end of GTA 6 leaks after posting the 20th clip, but says the dead man’s switch is active and story spoilers including the ending will be published if Take-Two catches him: “CL has the ending. It was considered. It would punish Take-Two greatly - but ruin the experience for the gamers, who did nothing wrong. Take-Two would show CL no mercy - why should CL show any to them? Still: Take-Two was punished enough. The ending stays unpublished. Proof: the latest leek - clips from the final missions, out of context, revealing nothing. The dead man's switch is active - story spoilers only. Left alone, it never fires. Whoever removes CL chooses it. The 30M was not reached, so no build. Uploading 200+ GB anonymously is a serious risk - worth it only if the milestone funded the secret project. Terms honored as written. Sad, the negativity - and how few believe anything real is behind this. CL was transparent about the token from day one: a donation, never an investment. It changed nothing - influencers decided the story before the facts arrived. The Edict stands. The leeks stop here. For now.” — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) October 14, 2026

Коментуючи відмову від публікації сюжетних деталей, Cyberleek заявив, що це "зіпсувало б враження геймерам, які ні в чому не винні", додавши, що видавець "Take-Two вже достатньо покараний".

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Що показали у "фінальному" відео?

Як прощальний жест інсайдер виклав 4-хвилинний геймплейний ролик під назвою "The End of the Road", у якому лунає пісня "Don't Stop Believin'" гурту Journey.

У відео продемонстровано такі деталі ігрового процесу за головну героїню Люсію:

Зміна іміджу та пограбування: Люсія заходить до перукарні, щоб змінити зачіску, відвідує магазин одягу, а після виходу грабує касира.

Міні-ігри: показано фрагмент місії, де героїня грає у більярд у барі та отримує невелику грошову винагороду.

Нові локації: окрім кадрів штату Леоніда, наприкінці ролика демонструється кінематографічний вид на міст і житловий район, який візуально нагадує інший штат, а не Флориду.

Наразі невідомо, чи повернеться Cyberleek до публікації нових матеріалів ближче до офіційного релізу гри.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto VI заплановано на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.