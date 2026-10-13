Рекордний обсяг GTA 6: хакери погрожують злити тестовий білд на 200 ГБ

Тестова версія GTA 6 може займати понад 200 ГБ - це стверджують хакери Cyberleek. Якщо ці дані підтвердяться, власникам консолей доведеться звільнити чимало місця на накопичувачах ще до встановлення нового релізу Rockstar Games.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GTA 6 Info в X .

Виклики для консолей: удвічі більша карта та загроза зливу білду

Масштаби нового проєкту Rockstar уже заздалегідь вражають: карта штату Леоніда та міста Вайс-Сіті приблизно вдвічі більша за ігровий світ GTA 5 і вирізняється високим рівнем деталізації.

Для порівняння, оновлена версія GTA 5 на PlayStation 5 займає близько 95 ГБ, а на ПК - 105 ГБ.

Якщо розмір нової частини дійсно перевищить 200 ГБ, це не стане безпрецедентним випадком для індустрії (деякі частини Call of Duty вже перетинали цю позначку), проте змусить багатьох геймерів звільняти пам'ять на консолях або замислюватися про купівлю додаткових SSD.

GTA 6 will reportedly be over 200GB in size. Cyberleek claims the full playable development build is 200+GB. https://t.co/egPV9es2pn — GTA 6 Info (@GTASixInfo) October 12, 2026

Зазначимо, що хакери з Cyberleek погрожують злити робочий білд у відкритий доступ, якщо криптовалютний мемкоїн їхньої групи досягне ринкової капіталізації 30 мільйонів доларів.

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Оптимізація стиснення та дата старту попереднього завантаження

Експерти зазначають, що розмір версії від розробників не завжди відображає підсумкову вагу гри на релізі. Тестові збірки зазвичай містять додаткові інструменти, службові файли та незатиснуті текстури.

Під час підготовки цифрового релізу розробники застосовують алгоритми стиснення та оптимізують ресурси для зменшення обсягу завантаження.

Нагадаємо - офіційний реліз GTA 6 запланований на 19 листопада.

Щоби згладити навантаження на мережу для користувачів із повільним інтернетом або лімітованим трафіком, Rockstar передбачила попереднє завантаження гри, яке розпочнеться 12 листопада - за тиждень до офіційного старту продажів.