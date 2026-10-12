Шантаж на 30 мільйонів: хакер погрожує викласти робочу версію GTA 6

Анонімний інсайдер Cyberleek виконав обіцянку та оприлюднив у мережі відео з оголеною головною героїнею GTA 6, Люсією.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на GTA 6 Countdown в X .

Пограбування банкомата та стрибки з парашутом у Вайс-Сіті

Новий п'ятихвилинний фрагмент геймплею спочатку з'явився на форумі ResetEra, після чого швидко поширився у соцмережах.

На відео Люсія пересувається вулицями Вайс-Сіті повністю без одягу, виходить із чорно-білого автомобіля та прямує до банкомату фіктивного бренду Buckme. Там вона перемагає перехожого, забирає гроші та піднімається ліфтом на дах будівельного майданчика.

На даху героїня отримує парашут із шоломом і здійснює декілька невдалих стрибків із висоти, врізаючись у сусідні будівлі. Перехожі та віртуальні мешканці міста абсолютно ніяк не реагують на відсутність одягу на дівчині.

Експерти зазначають, що подібна поведінка персонажів свідчить про використання внутрішнього меню розробників (debug menu), а не про наявність такої механіки у фінальній версії гри.

Читайте більше: Хакери злили 25 хвилин геймплею GTA 6: геймерів застерігають від спойлерів

Ультиматум зловмисника

Після публікації ролика Cyberleek висунув розробникам нові вимоги. Наступною ціллю зловмисника є публікація повністю робочого білду GTA 6, який дозволить пройти всю сюжетну кампанію на комп'ютерах ще до офіційного виходу гри на консолях.

Для здійснення цього сценарію хакер вимагає

Підняти капіталізацію його мемкоїна CYBERLEEK до 30 мільйонів доларів.

Альтернатива - змусити видавця Take-Two та студію Rockstar Games публічно вибачитися перед гравцями за відмову від повноцінних дискових видань.

Офіційно підтвердити реліз гри на фізичних носіях для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

З огляду на те, що офіційний реліз гри запланований на 19 листопада, змінити логістичні плани та випустити диски вчасно стає практично нездійсненним завданням для видавця.

Cyberleek now plans to release the full playable GTA 6 build online once his token reaches 30M in marketcap, unless Take-Two issues an apology and a statement about physical discs. https://t.co/IyccoBNvgT — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) October 10, 2026

Полювання на хакера та позиція Take-Two

Розповсюдження матеріалів гри за гроші та розганяння криптовалютних маніпуляцій є незаконною діяльністю, що прямо порушує авторські права Rockstar Games.

Студія раніше називала подібні витоки "такими, що крають серце", а материнська компанія Take-Two активно залучає юридичні важелі для припинення діяльності Cyberleek.

Наразі видавець направив офіційні судові повістки та запити до платформ Discord, Reddit, Microsoft, YouTube та X для розкриття даних про особу зловмисника.

Усі повторні публікації геймплейних матеріалів у мережі миттєво блокуються за скаргами про порушення авторських прав.