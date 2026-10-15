Шантаж провалился: хакер отменил масштабный слив ПК-версии GTA 6

Провал криптовалютного шантажа и отмена слива

Причина остановки утечек - вымогатель не смог достичь поставленной цели - рыночной капитализации собственного мемкоина в размере 30 миллионов долларов.

Инсайдер также отказался от угроз выложить на пиратские ресурсы рабочий ПК-сборник объемом более 200 ГБ, заявив, что "без должной финансовой поддержки это связано с неоправданными рисками".

Cyberleek ведет конец GTA 6 leaks after posting the 20th clip, but says dead man's switch is active and story spoilers including ending will be published if Take-two catches him: “CL has the ending. Великолепно - а ruin the experiments для gamers, who did nothing wrong Take-Two would show CL no mercy - why should CL show any to them? Revealing nothing. Dead man's switch is active - story spoilers only, it never fires. milestone funded the project. Edict stands. The leeks stop here. — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) October 14, 2026

Комментируя отказ от публикации сюжетных деталей, Cyberleek заявил, что это "испортило бы впечатление геймерам, ни в чем не повинным", добавив, что издатель "Take-Two уже достаточно наказан".

Читайте больше: Онлайн-режим и бюджет в 2 миллиарда: почему GTA 6 выйдет на ПК раньше

Что показали в "финальном" видео?

В качестве прощального жеста инсайдер выложил 4-минутный геймплейный ролик под названием "The End of the Road", в котором звучит песня "Don't Stop Believin'" группы Journey.

В видео продемонстрированы следующие детали игрового процесса за главную героиню Люсию:

Смена имиджа и ограбления: Люсия заходит в парикмахерскую, чтобы изменить прическу, посещает магазин одежды, а после выхода грабит кассира.

Мини-игры: показан фрагмент миссии, где героиня играет в бильярд в баре и получает небольшое денежное вознаграждение.

Новые локации: кроме кадров штата Леонида, в конце ролика демонстрируется кинематографический вид на мост и жилой район, визуально напоминающий другой штат, а не Флориду.

Пока неизвестно, вернется ли Cyberleek к публикации новых материалов ближе к официальному релизу игры.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.