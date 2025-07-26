Без шансів на втечу: прикордонники розбили ворога під час штурму під Білогорівкою

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 25 липня, армія росіян втратила на фронті 1080 солдатів і 209 одиниць військової техніки.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.

Окрім того, за його словами, російські окупанти щодня втрачають на полі бою не менше тисячі одиниць живої сили вбитими та пораненими. Це ціна, яку росіяни платять за свій "літній наступ" в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.