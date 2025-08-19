Без шансов для врага: ГУР показало видео ударов дронов в небе и на земле
Дроны ГУР МО Украины уничтожают врага как в небе, так и на земле. Видео ударов обнародовало разведывательное ведомство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Подразделения беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки активно применяют ударные дроны как для перехвата вражеских аппаратов в небе, так и для нанесения точных ударов по целям на земле.
Как отмечают в ГУР, системная работа операторов БпЛА усиливает устойчивость украинской обороны и лишает оккупантов тактических преимуществ на фронте.
Военные разведчики демонстрируют высокую эффективность дронов, что позволяет поражать как технику, так и живую силу противника.
Обнародованные кадры подтверждают точность и результативность таких операций.
