У Варшаві затримали літак з охороною президента ПАР. МЗС Польщі розповіло про причини

Літак із членами охорони президента ПАР Сіріла Рамафоси затримали у Варшаві. Причиною цього стало недотримання стандартних процедур в'їзду, на борту може перебувати зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Польщі, яку наводить Polska Agencja Prasowa .

У Міністерстві уточнили, що на борту літака перебували небезпечні предмети, ввезення яких не було санкціоновано представниками ПАР. На поточний момент проводяться всі процедури для врегулювання цієї ситуації.

На борту літака перебуває близько ста людей, його виліт має відбутися в п'ятницю. У Прикордонній службі Польщі заявили, що члени охорони президента ПАР вирішили добровільно залишитися на борту літака.

"У членів делегації при собі була зброя, але їм не дозволили ввезти її до Польщі. Вони мали право покинути літак, залишивши зброю на борту", - сказала речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

Візит президента ПАР до України

Рамафоса вчора відправився із Варшави до Києва як член Африканської "миротворчої місії". До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

Сьогодні повідомлялось, що президент ПАР прибув до Києва, де він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Разом з тим Росія завдала ракетного удару по Києву, під час якої африканські лідери, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.