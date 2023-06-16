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Делегація з Африки спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ, - Reuters

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Київ, П'ятниця 16 червня 2023 13:18
Делегація з Африки спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ, - Reuters Фото: президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Під час ракетної атаки на Київ африканські лідери, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Знімальна група Reuters помітила, як африканські лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", - перед видання.

Тим часом в Офісі президента ПАР заявили, що місія африканських лідерів у Києві "йде добре і за планом". Також додали, що невдовзі вони розпочнуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких буде представлений "африканський мирний план".

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Нагадаємо, що сьогодні під час масштабної повітряної тривоги росіяни масовано обстріляли Київщину. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БПЛА.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два БПЛА.

В МЗС вже відреагували на черговий терор росіян. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, що Росія не хоче миру, а лише більше війни.

Ці слова важливі тим, що сьогодні лідери країн Африки приїхали в Київ просувати свою "мирну ініціативу". Серед пропозицій, як дізналися в ЗМІ, Африка може висунути відведення російських військ. Але при цьому послаблення санкцій Заходу проти РФ та призупинення виконання ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

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