ua ru
Сб, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жахлива іронія. В США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 23:46
Жахлива іронія. В США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В США назвали "проявом жахливої іронії" те, що РФ обстріляла Київ під час візиту делегації з Африки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що представники країн Африки приїхали просувати мирну пропозицію, тому дії РФ є "жахливою іронією".

"Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет",- заявив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США підтримують мирні ініціативи інших країн, але тільки ті, які мають на меті встановлення міцного миру.

"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія",- зауважив Блінкен.

Ракетна атака під час візиту лідерів країн Африки до Києва

Сьогодні під час візиту делегації з Африки РФ атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе. Повідомлялось, що лідерам країн Африки довелося спуститись в укриття, проте потім у президента ПАР сказали, що такого не було.

В Повітряних силах повідомили, що під час атаки ППО знищила 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два БПЛА.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що такими діями РФ показує лише те, що хоче війни, а не миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Київ вибухи
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом