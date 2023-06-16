Жахлива іронія. В США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів

В США назвали "проявом жахливої іронії" те, що РФ обстріляла Київ під час візиту делегації з Африки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що представники країн Африки приїхали просувати мирну пропозицію, тому дії РФ є "жахливою іронією".

"Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет",- заявив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США підтримують мирні ініціативи інших країн, але тільки ті, які мають на меті встановлення міцного миру.

"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія",- зауважив Блінкен.

Ракетна атака під час візиту лідерів країн Африки до Києва

Сьогодні під час візиту делегації з Африки РФ атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе. Повідомлялось, що лідерам країн Африки довелося спуститись в укриття, проте потім у президента ПАР сказали, що такого не було.

В Повітряних силах повідомили, що під час атаки ППО знищила 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два БПЛА.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що такими діями РФ показує лише те, що хоче війни, а не миру.

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