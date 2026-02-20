Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist

Російська армія втрачає шанси на перемогу в Україні, а дипломатичні переговори не забезпечують Кремлю виходу з кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Economist.
За даними The Economist, плани російської армії на досягнення помітного успіху в Україні виявляються все більш ілюзорними. Незважаючи на очікування, що переговори в Женеві можуть дати Москві поступки від Києва, дипломатичний шлях практично закритий.
Російські війська з червня 2021 року по травень 2024 року просунулися на Донеччині всього на 60 км, тоді як у масштабних конфліктах минулого подібне просування досягалося на тисячі кілометрів.
Системні проблеми всередині Росії погіршують ситуацію. Нестача підготовлених солдатів, низький моральний дух і високий рівень дезертирства роблять військові дії неефективними.
Обмеження доступу до комунікацій, включно з відключенням Telegram і блокуванням Starlink, відрізає війська від критично важливих каналів зв'язку та логістики.
Навіть потенційні удари по інфраструктурі України навряд чи переламають хід війни.
Економіка РФ стикається зі зростанням боргів, скороченням доходів і труднощами перерозподілу ресурсів, включно з працевлаштуванням солдатів, які повернулися з фронту.
"Росія покладається на гроші, а не на патріотизм, для набору солдатів. Нехтування ветеранами і відмова держави від компенсацій сім'ям загиблих збільшує вартість вербування", - зазначають експерти.
Внутрішня криза, наростаючі економічні проблеми і неефективність армії ставлять під загрозу амбіції Путіна бути визнаним найбільшим лідером в історії.
Навіть успішні дипломатичні маневри не вирішать фундаментальних проблем, з якими стикається Кремль як на фронті, так і всередині країни.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп підписав рішення про продовження антиросійських санкцій ще на один рік, зберігши обмеження, введені у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Ці заходи продовжують діяти проти російських фізичних і юридичних осіб, обмежуючи їхній доступ до фінансових і торговельних ресурсів, а також підтримуючи міжнародний тиск на Кремль для стримування агресії.
Зазначимо, що Росія веде переговори зі США, маючи на меті зняття санкцій і укладення вигідних бізнес-угод, а не встановлення миру, водночас глави п'яти європейських розвідок у приватних розмовах визнали вкрай низькі шанси на досягнення угоди про припинення війни в Україні цього року.