Шанси є. Буданов допустив знищення Кримського мосту до кінця року

Українські захисники вже цього року можуть знищити Кримський міст. Над цим ведеться робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Журналістка поцікавилася у Буданова, чи може бути Кримський міст знищений найближчим часом.

"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - відповів Буданов, запитавши у журналістки, що саме для неї означає "найближчим часом".

Вона пояснила, що має на увазі найближчі кілька місяців або період до кінця року.

"Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є", - сказав начальник ГУР.