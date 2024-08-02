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Шанси є. Буданов допустив знищення Кримського мосту до кінця року

Київ, П'ятниця 02 серпня 2024 22:12
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Шанси є. Буданов допустив знищення Кримського мосту до кінця року Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники вже цього року можуть знищити Кримський міст. Над цим ведеться робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Журналістка поцікавилася у Буданова, чи може бути Кримський міст знищений найближчим часом.

"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - відповів Буданов, запитавши у журналістки, що саме для неї означає "найближчим часом".

Вона пояснила, що має на увазі найближчі кілька місяців або період до кінця року.

"Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є", - сказав начальник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів вражали Кримський міст, внаслідок чого він зазнав серйозних пошкоджень.

На цьому фоні логістика ворога була порушена - він не міг доставляти мостом озброєння на півострів і почав шукати обхідні шляхи. Зокрема, зброю та спорядження почали перекидати за допомогою поромів.

На початку квітня видання The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР стверджувало, що знищення Кримського мосту є неминучим. При цьому журналісти писали, що українці мали плани вивести міст з ладу в першій половині 2024 року.

У той же час, росіяни продовжують зміцнювати захист мосту. Зокрема, навколо нього зосередили протиповітряну оборону, а на воді виставили загородження з барж.

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Головне управління розвідки Кирило Буданов ГУР Крымский мост Війна в Україні
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