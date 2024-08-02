Шанси є. Буданов допустив знищення Кримського мосту до кінця року
Українські захисники вже цього року можуть знищити Кримський міст. Над цим ведеться робота.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
Журналістка поцікавилася у Буданова, чи може бути Кримський міст знищений найближчим часом.
"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - відповів Буданов, запитавши у журналістки, що саме для неї означає "найближчим часом".
Вона пояснила, що має на увазі найближчі кілька місяців або період до кінця року.
"Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є", - сказав начальник ГУР.
Що передувало
Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів вражали Кримський міст, внаслідок чого він зазнав серйозних пошкоджень.
На цьому фоні логістика ворога була порушена - він не міг доставляти мостом озброєння на півострів і почав шукати обхідні шляхи. Зокрема, зброю та спорядження почали перекидати за допомогою поромів.
На початку квітня видання The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР стверджувало, що знищення Кримського мосту є неминучим. При цьому журналісти писали, що українці мали плани вивести міст з ладу в першій половині 2024 року.
У той же час, росіяни продовжують зміцнювати захист мосту. Зокрема, навколо нього зосередили протиповітряну оборону, а на воді виставили загородження з барж.
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