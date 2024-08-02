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Шансы есть. Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года

Киев, Пятница 02 августа 2024 22:12
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Шансы есть. Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уже в этом году могут уничтожить Крымский мост. Над этим ведется работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Журналистка поинтересовалась у Буданова, может ли Крымский мост быть уничтожен в ближайшее время.

"Все трудятся. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все нуждается в решении комплексном. Работа идет", - ответил Буданов, спросив у журналистки, что именно для нее значит "в ближайшее время".

Она объяснила, что имеет в виду ближайшие несколько месяцев или период до конца года.

"Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть", - сказал начальник ГУР.

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники уже несколько раз поражали Крымский мост, в результате чего он получал серьезные повреждения.

На этом фоне логистика врага была нарушена - он не мог доставлять по мосту вооружение на полуостров и начал искать обходные пути. В частности, оружие и снаряжение начали перебрасывать при помощи паромов.

В начале апреля издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных представителей ГУР утверждало, что разрушение Крымского моста является неизбежным. При этом журналисты писали, что у украинцев были планы вывести мост из строя в первой половине 2024 года.

В то же время россияне продолжают укреплять защиту моста. В частности, вокруг него сосредоточили противовоздушную оборону, а на воде выставили заграждения из барж.

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Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР Крымский мост Война в Украине
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