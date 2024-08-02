Шансы есть. Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года
Украинские защитники уже в этом году могут уничтожить Крымский мост. Над этим ведется работа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
Журналистка поинтересовалась у Буданова, может ли Крымский мост быть уничтожен в ближайшее время.
"Все трудятся. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все нуждается в решении комплексном. Работа идет", - ответил Буданов, спросив у журналистки, что именно для нее значит "в ближайшее время".
Она объяснила, что имеет в виду ближайшие несколько месяцев или период до конца года.
"Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть", - сказал начальник ГУР.
Что предшествовало
Напомним, украинские защитники уже несколько раз поражали Крымский мост, в результате чего он получал серьезные повреждения.
На этом фоне логистика врага была нарушена - он не мог доставлять по мосту вооружение на полуостров и начал искать обходные пути. В частности, оружие и снаряжение начали перебрасывать при помощи паромов.
В начале апреля издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных представителей ГУР утверждало, что разрушение Крымского моста является неизбежным. При этом журналисты писали, что у украинцев были планы вывести мост из строя в первой половине 2024 года.
В то же время россияне продолжают укреплять защиту моста. В частности, вокруг него сосредоточили противовоздушную оборону, а на воде выставили заграждения из барж.
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