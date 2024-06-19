Росіяни у півтора рази збільшили кількість барж під Кримським мостом: супутникові знімки

Російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від надводних дронів за допомогою виставлення загороджень з барж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр журналістських розслідувань .

Також 22 червня біля основи мосту почалося будівництво п'яти пірсів - на двох берегах острова Тузла і на косі Тузла з боку Краснодарського краю РФ. Найдовший з причалів - близько 180 метрів, а найкоротший - 80 метрів.

За інформацією Центру, росіяни виставляють вже другу лінію загороджень із барж. Загалом на супутникових знімках за 16 червня можна побачити 21 баржу біля Кримського мосту.

Що передувало

Нагадаємо, ще 8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

Їх почали стягувати 10 травня і завершили встановлення 22 травня. На супутникових знімках, які показала розвідка Британії, можна побачити загородження із восьми барж.

Варто зауважити, що українські надводні дрони є головною загрозою для росіян у Чорному морі. Окупанти вже втратили велику кількість кораблів внаслідок застосування таких безпілотників.

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