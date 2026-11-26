За словами співрозмовника, наразі з боку Росії не спостерігається жодної готовності до поступок.

Очікується, що російська делегація знову намагатиметься перевести фокус розмови на глобальні теми, такі як "європейська архітектура безпеки".

Водночас українська сторона має намір просувати власний порядок денний.

Зокрема, йдеться про деескалацію, енергетичне перемир'я, припинення вогню в Чорному морі та інші ключові пункти.

"Але вони, швидше за все, знову скажуть, що у них "немає мандата" це обговорювати. Шанси на те, що ми зможемо домогтися якогось просування щодо деескалації на наступній зустрічі - дуже невисокі, відсотків десять", - зазначило джерело.

Попри песимістичні прогнози щодо прориву в безпекових питаннях, співрозмовник наголошує на необхідності досягти бодай якихось результатів - зокрема, у гуманітарній площині або щодо нових обмінів.

"Ми говоримо, що у нас люди втрачатимуть довіру до переговорного процесу як такого, якщо він взагалі не дає жодних результатів. Тому в будь-якому разі ми не з порожніми руками поїдемо з наступних переговорів", - підсумував співрозмовник.