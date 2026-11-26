По словам собеседника, со стороны России не наблюдается никакой готовности к уступкам.

Ожидается, что российская делегация снова попытается перевести фокус разговора на глобальные темы, такие как "европейская архитектура безопасности".

В то же время украинская сторона намерена продвигать собственную повестку дня.

В частности, речь идет о деэскалации, энергетическом перемирии, прекращении огня в Черном море и других ключевых пунктах.

"Но они, скорее всего, снова скажут, что у них "нет мандата" это обсуждать. Шансы на то, что мы сможем добиться какого-то продвижения по поводу деэскалации на следующей встрече - очень невысокие, процентов десять", - отметил источник.

Несмотря на пессимистические прогнозы по прорыву в вопросах безопасности, собеседник отмечает необходимость достичь хоть каких-то результатов - в частности, в гуманитарной плоскости или новых обменов.

"Мы говорим, что у нас люди будут терять доверие к переговорному процессу как таковому, если он вообще не дает никаких результатов. Поэтому в любом случае мы не с пустыми руками уедем из следующих переговоров", - подытожил собеседник.