РФ погодилася на участь Європи у переговорах у грудні, цей формат треба "легалізувати", - джерело
Росія згодна на участь європейців у багатосторонніх переговорах, але треба "легалізувати" участь Європи і зафіксувати формат, хто її представлятиме.
Про це повідомило джерело РБК-Україна, близьке до переговорного процесу.
За його словами, Київ зараз очікує від Вашингтона можливої дати наступного раунду переговорів. Україна розраховує, що це буде перша декада грудня.
"У будь-якому випадку, це буде чотиристороння зустріч, за участю європейців, росіяни на це згодні. Дуже важливо, по-перше, остаточно легалізувати участь європейців у переговорному процесі, потім їх уже звідти буде неможливо викинути",
Співрозмовник додав, що, по-друге, необхідно зафіксувати всередині самої Європи цей формат, хто її представлятиме на переговорах.
Глава російської делегації на перемовинах в Абу-Дабі Володимир Мединський пообіцяв окрему зустріч з європейцями за участі України. При цьому росіяни планували зробити це не в рамках основного переговорного треку, а в готелі, щось на кшталт побічного заходу.
"Але чи то дозволу не отримав, чи то ще щось, зрештою не зустрівся. А потім росіяни почали викручуватися, мовляв, хочете зустрітися - тоді приїжджайте до Москви", - розповів співрозмовник.
Але Україна вперлася: поки делегація від Європи не буде офіційно й повноцінно сидіти за столом спільних переговорів, жодних поїздок не буде.
"Уже потім, у майбутньому, у розвиток цих контактів - це можливо, але не на цьому етапі. Але росіяни вимагають, щоб вони приїхали перед багатосторонньою зустріччю. Ми поки намагаємося перевести це у формат відеоконференції - якщо цей крок взагалі робити", - зазначило джерело.
Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов не виключає проведення наступного раунду переговорів до Різдва. За його словами, до зустрічі також можуть долучитися представники Європи.
Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ не обговорює питання участі європейців у переговорах. Однак певний обмін думками з цього приводу з Європою відбувається.