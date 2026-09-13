Шанс врятувати кілька життів: хто в Україні може стати донором органів і як дати згоду

Українці можуть за життя дати згоду на посмертне донорство органів. Якщо людина не залишила такої згоди, рішення щодо їхнього вилучення після смерті можуть узгоджувати з родичами.

В інтерв'ю РБК-Україна кардіолог-трансплантолог Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України Сергій Мохнатий розповів, хто може стати донором.

Як за життя дати згоду на донорство

За словами Мохнатого, людина може самостійно надати згоду на посмертне донорство. Для цього потрібно заповнити відповідну заяву та долучитися до реєстру.

"На сайті Українського центру трансплант-координації є форма заяви, яку можна заповнити онлайн. Так людина долучається до реєстру і якщо щось із нею трапляється, то згода від родичів вже не потрібна", - пояснив трансплантолог.

Якщо людина за життя не надала такої згоди, питання донорства після її смерті узгоджують із родичами.

Коли людина може стати донором органів

Потенційним донором може стати людина, у якої настала смерть мозку, але інші органи продовжують працювати. Таке, зокрема, може статися після інсульту.

"Це може бути ДТП або інсульт, наприклад. Мозок людини повинен вже не працювати, а інші органи мають бути збережені", - розповів Мохнатий.

Він навів приклад із власної практики. У пацієнтки стався геморагічний інсульт, який призвів до загибелі мозку, але інші органи продовжували функціонувати. Після згоди родичів вона стала доноркою кількох органів.

"Пацієнтка стала донором не тільки серця, а й печінки та нирок", - зазначив лікар.

Не кожен загиблий у ДТП може бути донором

Водночас сама загибель людини в аварії не означає, що її органи можна використати для трансплантації.

"При аварії можуть травмуватись органи. Тому не всіх загиблих можна розглядати потенційно для донорства", - пояснив Мохнатий.

Вік не є абсолютною забороною

З віком функціональний резерв органів природно знижується. Тому вік понад 70-75 років лікар називає радше медичним обмеженням, а не категоричною забороною для донорства.

Водночас остаточну можливість використання органів визначають медики з урахуванням стану конкретного донора та самих органів.

Мохнатий також зазначив, що ставлення українців до посмертного донорства поступово змінюється. За його словами, люди дедалі частіше запитують, як дати згоду на донорство, а страхів щодо незаконного використання органів стає менше.

"Ніхто не знає, що нас очікує. Може так статися, що нам чи нашим родичам знадобиться допомога. А згода інших людей на донорство може врятувати життя. Цю думку варто культивувати у суспільстві", - додав трансплантолог.