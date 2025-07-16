Шанс на життя: у Львові юнаку за 52 години пересадили два серця

У Львові 20-річному хлопцю з Яворова Віталію Дацу за 52 години пересадили два донорські серця. Унікальну операцію провели кардіохірурги Першого медоб’єднання Львова після того, як в юнака відмовило власне серце, а перше пересаджене - зупинилося.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Першого медичного об'єднання Львова.

Два серця для одного пацієнти: як рятували юнака

У Віталія з дитинства була вроджена вада серця, про яку він дізнався лише пів року тому після вірусної застуди. У Польщі йому стало зле, тож він терміново повернувся в Україну.

В одній із львівських клінік йому поставили діагноз - дилатаційна кардіоміопатія. Фракція викиду - 15% при нормі 50-70%. На додачу виникла аритмія, і хлопцю імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Згодом він почав бити юнака струмом, а серцева функція впала до 10%.

До лікарні Святого Пантелеймона Віталія привезли у критичному стані. Серце майже не працювало, а дефібрилятор подавав розряди по 800 вольтів - лише за одну ніч хлопець отримав понад 20 таких ударів. Двічі струм уразив навіть кардіохірурга Романа Домашича, який виймав пристрій із грудей пацієнта.

Хлопця терміново підключили до ЕКМО - апарату, що замінює роботу серця і легень. Перше донорське серце надійшло за тиждень, однак виявилося недостатньо здоровим. Операцію таки провели, бо без неї юнак не вижив би. Нове серце зупинилося вже за годину після пересадки.

Віталій мав вроджену ваду серця (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Пацієнта знову підключили до ЕКМО та повторно внесли до листа очікування. Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, доля подарувала йому одразу дві такі можливості - з різницею лише у 52 години.

"Сталося справжнє диво: через 2 доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце. Повторна ретрансплантація пройшла успішно. Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія. Цей молодий хлопець - наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди", - розповідає керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Нині Віталій готується до виписки. Минуло три тижні після пересадки. Нове серце працює стабільно, попереду - реабілітація та контрольні обстеження. Найбільша мрія хлопця - повернутися до занять у спортзалі.

Поруч із ним мама, яка каже, що її сина врятував Бог руками лікарів і родин донорів, які погодилися на трансплантацію.

Віталій з мамою (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Віталій з лікарями (фото: Перше медичне об'єднання Львова)