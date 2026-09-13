Шанс спасти несколько жизней: кто в Украине может стать донором органов и как дать согласие

Украинцы могут при жизни согласиться на посмертное донорство органов. Если человек не оставил такого согласия, решения об их изъятии после смерти могут согласовываться с родственниками.

В интервью РБК-Украина кардиолог-трансплантолог Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Сергей Мохнатый рассказал, кто может стать донором.

Как при жизни дать согласие на донорство

По словам Мохнатого, человек может самостоятельно дать согласие на посмертное донорство. Для этого нужно заполнить соответствующее заявление и присоединиться к реестру.

"На сайте Украинского центра трансплант-координации есть форма заявления, которое можно заполнить онлайн. Так человек приобщается к реестру и если что-то с ним случается, то согласие от родственников уже не нужно", - пояснил трансплантолог.

Если человек при жизни не дал такого согласия, вопросы донорства после его смерти согласовываются с родственниками.

Когда человек может стать донором органов

Потенциальным донором может стать человек, у которого наступила смерть мозга, но другие органы продолжают работать. Такое, в частности, может произойти после инсульта.

"Это может быть ДТП или инсульт, например. Мозг человека должен уже не работать, а другие органы должны быть сохранены", - рассказал Мохнатый.

Он привел пример из своей практики. У пациентки случился геморрагический инсульт, приведший к гибели мозга, но другие органы продолжали функционировать. После согласия родственников она стала доноркой нескольких органов.

"Пациентка стала донором не только сердца, но и печени и почек", - отметил врач.

Не каждый погибший в ДТП может быть донором

В то же время, сама гибель человека в аварии не означает, что его органы можно использовать для трансплантации.

"При аварии могут травмироваться органы. Поэтому не все погибшие можно рассматривать потенциально для донорства", - пояснил Мохнатый.

Возраст не является абсолютным запретом

С годами функциональный резерв органов естественно снижается. Поэтому возраст более 70-75 лет врач называет скорее медицинским ограничением, а не категорическим запретом для донорства.

В то же время, окончательную возможность использования органов определяют медики с учетом состояния конкретного донора и самих органов.

Мохнатый также отметил, что отношение украинцев к посмертному донорству постепенно меняется. По его словам, люди все чаще спрашивают, как дать согласие на донорство, а страхов по поводу незаконного использования органов становится меньше.

"Никто не знает, что нас ожидает. Может так случиться, что нам или нашим родственникам понадобится помощь. А согласие других людей на донорство может спасти жизнь. Это мнение следует культивировать в обществе", - добавил трансплантолог.