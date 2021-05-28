Шанс для третьего украинца: анонс финала ЛЧ между "Ман Сити" и "Челси"

Первый финал "Сити"

Для горожан это будет лишь первый финал Лиги чемпионов в истории. При этом наставник "Сити" Пеп Гвардиола дважды побеждал в турнире с "Барселоной".

Для "Челси" это уже будет третий решающий поединок в турнире. До этого "аристократы" играли в финале в 2008 году против "МЮ" и в 2012-м против "Баварии". В обоих поединках исход кубка решался в серии пенальти. "МЮ" игроки "Челси" по "точкам" уступили, а вот у "Баварии" выиграли.

Украинский след

Александр Зинченко может стать третьим украинцем, который сыграет в финалах Лиги чемпионов. Пока это удавалось Андрею Шевченко и Анатолию Тимощуку. Шевченко дважды выходил на финальные матчи в составе "Милана" и один раз просидел на скамье запасных за "Челси". Тимощук выходил на поле один раз - провел 120 минут за "Баварию" в проигрышном для мюнхенцев по пенальти финале 2012 года против "Челси". Еще дважды Тимо был в заявке "Баварии", но на поле не выходил. В активе и Шевченко и Тимощука по одному кубку ЛЧ.

Зинченко прогнозируют выход в старте. Да и последние матчи украинца за "Сити" в ЛЧ добавляют уверенности, что именно он выйдет со старта на поле. В первом полуфинале против "ПСЖ" Зина вышел на замену, когда "Сити" проигрывал 0:1, и помог переломить ход встречи и одержать победу 2:1. При этом в его активе голевая передача. А в ответном матче отыграл весь матч и практически без ошибок.

Переезд из Турции в Португалию

Изначально финальный поединок Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле. Однако британское правительство включило Турцию в "красный" список туристических направлений из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Впоследствии УЕФА решило перенести финал в Порту, чтобы английские болельщики могли присутствовать на трибунах.

Всего на трибунах "Драгау" будут присутствовать 16 500 зрителей, что составляет треть от вместимости стадиона. Оба клуба получили для реализации по 6 тысяч билетов.

История личных встреч

Оба клуба из Англии, а поэтому и история противостояний между ними богатая. Всего они встречались 167 раз - 68 побед у "Челси", 59 - у "Ман Сити", 40 - ничьих.

В этом сезоне команды встречались трижды. В начале года в рамках АПЛ "Ман Сити" переиграл "Челси" на выезде 3:1. Тогда "аристократами" руководил еще Фрэнк Лэмпард. Под руководством Томаха Тухеля "Челси" дважды переиграло "Сити", в том числе и в полуфинале Кубка Англии - 2:1 в чемпионате и 1:0 в Кубке.

Путь к финалу

"Манчестер Сити"

Группа C: первое место

1/8 финала: 4:0 против "Боруссии" Менхенгладбах

1/4 финала: 4:2 против "Боруссии" Дортмунд

1/2 финала: 4:1 против "Пари Сен-Жермен"

Статистика в ЛЧ в этом сезоне: победы - 11, ничьи - 1, поражений - 0, забитые голы - 25, пропущенные - 4

Лучшие бомбардиры: Марез, Торрес (4)

"Челси"

Группа E: первое место

1/8 финала: 3:0 против "Атлетико"

1/4 финала: 2:1 против "Порту"

1/2 финала: 3:1 против "Реала"

Статистика: победы - 8, ничьи - 3, поражений - 1, забитые голы - 22, пропущенные - 4

Лучший бомбардир: Оливье Жиру (6)

Ориентировочные составы

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко - Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган - Махрез, де Брюйне, Фоден

"Челси": Менди - Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл - Пулишич, Вернер, Маунт

Где смотреть

Начало финала 29 мая в 22:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на телеканалах "Футбол 1", а также Volia Football.