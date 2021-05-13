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УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов в Порту

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Порту, Четверг 13 мая 2021 13:43
УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов в Порту Фото: УЕФА перенес матч "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально перенес финал Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Сити" и "Челси" в Порту. Ранее планировалось, что матч будет сыгран в турецком Стамбуле.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.

"Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится на стадионе Драгау в Порту 29 мая 2021 года, начало в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (23:00 по Киеву, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отметим, изначально финал планировалось провести на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Но правительство Британии включило Турцию в "красный" список туристических направлений из-за ситуации с COVID-19, и УЕФА решил обеспечить присутствие английских болельщиков на матче.

УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча в Англию, но добиться необходимых карантинных исключений не удалось и матч пройдет в Порту.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА рассматривал Лондон и Лиссабон в качестве альтернативных городов для проведения финала Лиги чемпионов 2020/2021.

До этого РБК-Украина писало, что с 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен, а также разбиралось с нововведениями.

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