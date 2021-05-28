Шанс для третього українця: анонс фіналу ЛЧ між "Ман Сіті" і "Челсі"

Перший фінал "Сіті"

Для городян це буде лише перший фінал Ліги чемпіонів в історії. При цьому наставник "Сіті" Пеп Гвардіола двічі перемагав у турнірі з "Барселоною".

Для "Челсі" це вже буде третій вирішальний поєдинок у турнірі. До цього "аристократи" грали у фіналі в 2008 році проти "МЮ" і в 2012-му проти "Баварії". В обох поєдинках результат кубка вирішувався в серії пенальті. "МЮ" гравці "Челсі" по "точкам" поступилися, а ось у "Баварії" виграли.

Український слід

Олександр Зінченко може стати третім українцем, який зіграє у фіналах Ліги чемпіонів. Поки це вдавалося Андрію Шевченку та Анатолію Тимощуку. Шевченко двічі виходив на фінальні матчі у складі "Мілана" і один раз просидів на лаві запасних за "Челсі". Тимощук виходив на поле один раз - провів 120 хвилин за "Баварію" в програшному для мюнхенців по пенальті фіналі 2012 року проти "Челсі". Ще двічі Тімо був у заявці "Баварії", але на поле не виходив. В активі і Шевченка і Тимощука по одному кубку ЛЧ.

Зінченко прогнозують вихід у старті. Та й останні матчі українця за "Сіті" в ЛЧ додають впевненості, що саме він вийде зі старту на поле. У першому півфіналі проти "ПСЖ" Зіна вийшов на заміну, коли "Сіті" програвав 0:1, і допоміг переламати хід зустрічі і здобути перемогу 2:1. При цьому в його активі гольова передача. А в матчі-відповіді відіграв весь матч і практично без помилок.

Переїзд з Туреччини до Португалії

Спочатку фінальний поєдинок Ліги чемпіонів повинен був відбутися в Стамбулі. Однак британський уряд включив Туреччину в "червоний" список туристичних напрямків через погіршення ситуації з COVID-19. Згодом УЄФА вирішило перенести фінал в Порту, щоб англійські вболівальники могли бути присутніми на трибунах.

Всього на трибунах "Драгау" будуть присутні 16 500 глядачів, що становить третину від місткості стадіону. Обидва клуби отримали для реалізації по 6 тисяч квитків.

Історія особистих зустрічей

Обидва клуби з Англії, а тому й історія протистоянь між ними багата. Всього вони зустрічалися 167 разів - 68 перемог у "Челсі", 59 - у "Ман Сіті", 40 - нічиїх.

У цьому сезоні команди зустрічалися тричі. На початку року в рамках АПЛ "Ман Сіті" переграв "Челсі" на виїзді 3:1. Тоді "аристократами" керував ще Френк Лемпард. Під керівництвом Томаха Тухеля " Челсі "двічі переграло" Сіті", в тому числі і в півфіналі Кубка Англії - 2:1 в чемпіонаті і 1:0 в Кубку.

Шлях до фіналу

"Манчестер Сіті"

Група C: перше місце

1/8 фіналу: 4: 0 проти "Боруссії" Менхенгладбах

1/4 фіналу: 4: 2 проти "Боруссії" Дортмунд

1/2 фіналу: 4: 1 проти " Парі Сен-Жермен"

Статистика в ЛЧ в цьому сезоні: Перемоги - 11, нічиї-1, поразок-0, забиті голи-25, пропущені-4

Кращі бомбардири: Марез, Торрес (4)

"Челсі"

Група E: перше місце

1/8 фіналу: 3: 0 проти " Атлетіко"

1/4 фіналу: 2: 1 проти "Порту"

1/2 фіналу: 3: 1 проти "Реала"

Статистика: Перемоги-8, нічиї-3, поразок-1, забиті голи-22, пропущені-4

Найкращий бомбардир: Олів'є Жиру (6)

Орієнтовні склади

"Ман Сіті": Едерсон-Вокер, Стоунз, Рубен Діаш, Зінченко - Бернарду Сілва, Фернандіньо, Гюндоган-Махрез, де Брюйне, Фоден

"Челсі": Менді - Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер - Аспілікуета, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл - Пулишич, Вернер, Маунт

Де дивитися

Початок фіналу 29 травня о 22:00 за Києвом. Трансляція вестиметься на телеканалах "Футбол 1", а також Volia Football.