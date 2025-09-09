Шанс для молоді: українці можуть безкоштовно пройти підготовку до вступу у чеські виші

Карловий університет спільно з Міністерством освіти Чехії відкрили унікальну можливість для українських біженців: 10-місячний підготовчий курс до вступу у виші, який зазвичай коштує 5-7 тисяч євро, тепер буде безкоштовним для 50 учасників. Набір триває до 24 вересня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Czehia-online .

Хто може долучитись до програми

Програма розрахована на випускників шкіл 2023-2025 років, які ще не навчаються у чеських університетах і мають тимчасовий захист. Навчання проходитиме у Празі (гуманітарні спеціальності) та Подєбрадах (технічно-економічні напрямки). Заняття розпочнуться 27 жовтня 2025 року і триватимуть до липня 2026 року.

У рамках курсу студенти отримають 660 годин занять із чеської мови та профільних дисциплін, навчальні матеріали, індивідуальні консультації та підтримку під час вступу до вишів. Крім того, учасникам виплачуватимуть щомісячну стипендію на проживання.

Програма передбачає уроки фонетики, інтерактивні заняття з онлайн-додатками та регулярне тестування для оцінки прогресу.

Як подати заявку на участь

Для участі потрібно подати заявку онлайн на сайті studujop.cuni.cz, додавши мотиваційний лист чеською (допускається перекладач), пройти тест із мови та коротку співбесіду. Заявки, надіслані після 24 вересня, не розглядатимуться.

Учасники мають відвідувати щонайменше 70% занять та вступити після завершення курсу до чеськомовного університету, інакше їх можуть виключити з програми.

Ініціатива є частиною підтримки Чехією українських біженців і допомагає молоді не лише опанувати чеську мову, а й підготуватися до навчання у престижних університетах країни.

Для запитань можна звертатися на email studujop@ujop.cuni.cz або через WhatsApp: +420 778 754 481.