Шанс для молодежи: украинцы могут бесплатно пройти подготовку к поступлению в чешские вузы

Чехия, Вторник 09 сентября 2025 14:08
Шанс для молодежи: украинцы могут бесплатно пройти подготовку к поступлению в чешские вузы Украинской молодежи предлагают уникальный подготовительный курс (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Карлов университет совместно с Министерством образования Чехии открыли уникальную возможность для украинских беженцев: 10-месячный подготовительный курс для поступления в вузы, который обычно стоит 5-7 тысяч евро, теперь будет бесплатным для 50 участников. Набор длится до 24 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Czehia-online.

Кто может присоединиться к программе

Программа рассчитана на выпускников школ 2023-2025 годов, которые еще не учатся в чешских университетах и имеют временную защиту. Обучение будет проходить в Праге (гуманитарные специальности) и Подебрадах (технико-экономические направления). Занятия начнутся 27 октября 2025 года и продлятся до июля 2026 года.

В рамках курса студенты получат 660 часов занятий по чешскому языку и профильным дисциплинам, учебные материалы, индивидуальные консультации и поддержку при поступлении в вузы. Кроме того, участникам будут выплачивать ежемесячную стипендию на проживание.

Программа предусматривает уроки фонетики, интерактивные занятия с онлайн-приложениями и регулярное тестирование для оценки прогресса.

Как подать заявку на участие

Для участия нужно подать заявку онлайн на сайте studujop.cuni.cz, добавив мотивационное письмо на чешском (допускается переводчик), пройти тест по языку и короткое собеседование. Заявки, присланные после 24 сентября, рассматриваться не будут.

Участники должны посещать не менее 70% занятий и поступить после завершения курса в чешскоязычный университет, иначе их могут исключить из программы.

Инициатива является частью поддержки Чехией украинских беженцев и помогает молодежи не только овладеть чешским языком, но и подготовиться к обучению в престижных университетах страны.

Для вопросов можно обращаться на email studujop@ujop.cuni.cz или через WhatsApp: +420 778 754 481.

Ранее мы подробно рассказывали, на каких условиях украинцы могут поступить в высшие учебные заведения Чехии и даже получать там образование бесплатно.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки Украины ввело дополнительное поступление в учреждения высшего образования для граждан Украины, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты egzamin maturalny - экзамена под названием "матура".

