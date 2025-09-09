Шанс для молодежи: украинцы могут бесплатно пройти подготовку к поступлению в чешские вузы
Карлов университет совместно с Министерством образования Чехии открыли уникальную возможность для украинских беженцев: 10-месячный подготовительный курс для поступления в вузы, который обычно стоит 5-7 тысяч евро, теперь будет бесплатным для 50 участников. Набор длится до 24 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Czehia-online.
Кто может присоединиться к программе
Программа рассчитана на выпускников школ 2023-2025 годов, которые еще не учатся в чешских университетах и имеют временную защиту. Обучение будет проходить в Праге (гуманитарные специальности) и Подебрадах (технико-экономические направления). Занятия начнутся 27 октября 2025 года и продлятся до июля 2026 года.
В рамках курса студенты получат 660 часов занятий по чешскому языку и профильным дисциплинам, учебные материалы, индивидуальные консультации и поддержку при поступлении в вузы. Кроме того, участникам будут выплачивать ежемесячную стипендию на проживание.
Программа предусматривает уроки фонетики, интерактивные занятия с онлайн-приложениями и регулярное тестирование для оценки прогресса.
Как подать заявку на участие
Для участия нужно подать заявку онлайн на сайте studujop.cuni.cz, добавив мотивационное письмо на чешском (допускается переводчик), пройти тест по языку и короткое собеседование. Заявки, присланные после 24 сентября, рассматриваться не будут.
Участники должны посещать не менее 70% занятий и поступить после завершения курса в чешскоязычный университет, иначе их могут исключить из программы.
Инициатива является частью поддержки Чехией украинских беженцев и помогает молодежи не только овладеть чешским языком, но и подготовиться к обучению в престижных университетах страны.
Для вопросов можно обращаться на email studujop@ujop.cuni.cz или через WhatsApp: +420 778 754 481.
