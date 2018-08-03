На Шанхай обрушился мощный тайфун "Джондари", эвакуировали более 130 тыс. человек

В некоторых районах города сила ветра достигает 10 баллов

На Шанхай (Китай) сегодня, 3 августа, обрушился мощный тайфун "Джондари", в результате чего спасатели эвакуировали более 130 тыс. человек. Об этом сообщает АР.

Как сообщается, тайфун накрыл город сегодня утром, в 10:30 по местному времени.

Согласно информации метеорологического управления Китая, в некоторых районах сила ветра достигает 10 баллов.

Кроме того, в ближайшее время метеорологи прогнозируют выпадение до 30 мм, хотя сила ветра снизится, а ослабнуть тайфун должен к 4 августа.

Отметим, "Джондари" является уже 12-м по счету тайфуном сезона.

Как сообщалось ранее, в Шанхае (Китай) в связи с приближением тайфуна "Ампил" эвакуировали более 190 тысяч человек.

Из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

Напомним, ранее тайфун Джондари" обрушился на центральные и западные регионы Японии. В результате происшествия пострадали 23 человека.

В эпицентре тайфуна скорость ветра достигала 144 км/ч.

Из-за тайфуна отменили более 140 внутренних авиарейсов. Также на некоторых железнодорожных направлениях было приостановлено движение поездов.