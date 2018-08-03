На Шанхай обрушився потужний тайфун "Джондарі", евакуювали понад 130 тис. осіб
У деяких районах міста сила вітру досягає 10 балів
На Шанхай (Китай) сьогодні, 3 серпня, обрушився потужний тайфун "Джондарі", в результаті чого рятувальники евакуювали понад 130 тис. осіб. Про це повідомляє АР.
Як повідомляється, тайфун накрив місто сьогодні вранці, о 10:30 за місцевим часом.
Згідно інформації метеорологічного управління Китаю, в деяких районах сила вітру досягає 10 балів.
Крім того, найближчим часом метеорологи прогнозують випадання до 30 мм, хоча сила вітру знизиться, а ослабнути тайфун повинен до 4 серпня.
Відзначимо, "Джондарі" є вже 12-м за рахунком тайфуном сезону.
Як повідомлялося раніше, в Шанхаї (Китай) у зв'язку з наближенням тайфуну "Ампіл" евакуювали понад 190 тисяч чоловік.
через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу.
Нагадаємо, раніше тайфун Джондарі" обрушився на центральні і західні регіони Японії. В результаті події постраждали 23 людини.
В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягала 144 км/ч.
Через тайфун скасували понад 140 внутрішніх авіарейсів. Також на деяких залізничних напрямках було припинено рух поїздів.