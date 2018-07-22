В Шанхае эвакуировали более 190 тыс. человек из-за приближения тайфуна

Из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу

В Шанхае (Китай) в связи с приближением тайфуна "Ампил" эвакуировали более 190 тысяч человек. Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на данные Муниципальной метеорологической обсерватории.

Так, согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, и прибудет в Шанхай до полудня по местному времени.

Также сообщается, что из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

Отмечается, что сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.

Напомним, в Чили вчера, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Также ранее РБК-Украина писало, что из-за наводнения в Китае более 100 тыс. жителей города Чунцин были временно эвакуированы на период пикового уровня паводка.

Ранее, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране было приостановлено железнодорожное сообщение.