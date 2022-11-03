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Шалений "томагавк" форварда "Бостона" за ціною овертайму: момент дня в НБА

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Клівленд, Четвер 03 листопада 2022 10:59
Шалений "томагавк" форварда "Бостона" за ціною овертайму: момент дня в НБА Фото: Джейсон Тейтум врятував для "Бостона" нічию в основний час (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Видовищний слемданк зірки "Бостон Селтікс" Джейсона Тейтума очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Легкий форвард бостонців ефектно перевів в овертайм поєдинок проти "Клівленд Кавальєрс". На фінальних секундах останньої чверті він прорвався у "фарбу" та однією рукою згори вгатив м'яч у кільце.

Завдяки атаці Тейтума "Селтікс" зрівняли рахунок (107:107). У "Клівленда" ще залишався час на відповідь, але той же 0-й номер "Бостона" встановив заслін для атаки господарів і блокшотом перевів гру в овертайм. Там, щоправда, гостям не пощастило – "Клівленд" таки дотиснув "Бостон" (114:113).

Загалом Тейтум із дабл-даблом опинився в топ-3 за результативністю. Легкий форвард "Селтікс" набрав 26 очок, зробив 12 підбирань і оформив 6 передач. На паркеті він провів майже 43 хвилини ігрового часу.

Хто такий Джейсон Тейтум

Вихованець Університету Дюка, обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2017.

Нинішній сезон – п'ятий для американця на професіональному рівні. Триразовий учасник Матчу всіх зірок НБА. У складі збірної США став олімпійським чемпіоном на Іграх у Токіо.

У міжсезоння-2020 Тейтум уклав новий 5-річний контракт із "Селтікс". За умовами угоди баскетболіст зможе заробити 195 млн доларів.

До слова, українські гранди зіграли чергові матчі в групах баскетбольних євротурнірів.

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