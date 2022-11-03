Сумасшедший "томагавк" форварда "Бостона" по цене овертайма: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Легкий форвард бостонцев эффектно перевел в овертайм поединок против "Кливленд Кавальерс". На финальных секундах последней четверти он прорвался в "краску" и одной рукой сверху вонзил мяч в кольцо.

Благодаря атаке Тейтума "Селтикс" сравняли счет (107:107). У "Кливленда" еще оставалось время на ответ, но тот же 0-й номер "Бостона" установил заслон для атаки хозяев и блок-шотом перевел игру в овертайм. Там, правда, гостям не повезло – "Кливленд" все же дожал "Бостон" (114:113).

По итогам матча Тейтум с дабл-даблом оказался в топ-3 по результативности. Легкий форвард "Селтикс" набрал 26 очков, совершил 12 подборов и оформил 6 передач. На паркете он провел около 43 минут игрового времени.

Кто такой Джейсон Тейтум

Воспитанник Университета Дьюка, выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2017.

Нынешний сезон – пятый для американца на профессиональном уровне. Трехкратный участник Матча всех звезд НБА. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

В межсезонье-2020 Тейтум заключил новый 5-летний контракт с "Селтикс". По условиям сделки баскетболист сможет заработать 195 млн. долларов.