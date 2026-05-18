Шалений попит чи дефіцит: названо топ-спеціальності у Львівській політехніці

Які спеціальності сьогодні найпопулярніші

Серед найпопулярніших спеціальностей, за словами експерта, "традиційно" залишаються:

менеджмент;

психологія;

кібербезпека;

комп'ютерні науки.

"Вони демонструють стабільне зростання зацікавленості, а високі прохідні бали свідчать про те, що на них вступає велика кількість мотивованих абітурієнтів", - повідомила Шаховська.

При цьому меншим попитом серед майбутніх студентів користуються технічні спеціальності.

"Хоча є позитивна динаміка, зокрема на будівництві, транспортних технологіях", - констатувала ректорка університету.

Топ-спеціальностей за кількістю заяв

Шаховська розповіла, що у 2025 році Львівська політехніка посіла перше місце в рейтингу українських університетів за кількість поданих заяв від вступників.

Вона уточнила, що "на перший курс навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів у 2025 році університету було визначено 3428 максимальних і фіксованих місць держзамовлення на денну форму навчання" (у 2024 році - 3678, у 2023-му - 3564 місця на денну та заочну форми).

"На ці місця подано в електронних базах даних 45 698 заяв від більш ніж 17 000 абітурієнтів. Понад 99,9% заяв надійшло в електронній формі", - поділилась очільниця вишу.

Найбільше заяв, за її словами, подали на:

"Менеджмент";

"Психологію";

"Маркетинг";

"Кібербезпеку";

"Інженерію програмного забезпечення";

"Право";

"Системи штучного інтелекту" та інші.

На яких спеціальностях студентів бракує

Насамкінець Шаховська визнала, що "потреба у збільшенні кількості студентів особливо відчутна" в галузях:

хімії;

прикладної фізики;

прикладної математики.

"Адже саме ці напрями є ключовими для відбудови України", - підсумувала експерт.