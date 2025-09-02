UA

Шалені гроші: клуби АПЛ витратили на новачків більше, ніж усі топ-ліги разом

Фото: Перехід Александера Ісака став найдорожчим у літнє трансферне вікно-2025 (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Клуби англійської Прем'єр-ліги витратили рекордні кошти в літнє трансферне вікно 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Новий рекорд ліги

Загальні витрати сягнули 3,087 млрд фунтів, що стало найбільшим показником в історії ліги.

Для порівняння, торік клуби АПЛ витратили 1,96 млрд, а попередній рекорд – 2,36 млрд – був зафіксований улітку 2023 року.

Цього літа англійські клуби перевершили витрати команд німецької Бундесліги, іспанської Ла Ліги, французької Ліги 1 та італійської Серії А разом узятих.

Головний трансфер літа

Найгучнішим став перехід шведського нападника Александера Ісака з "Ньюкасла" до "Ліверпуля". Угода оцінюється в 125 млн фунтів і стала рекордною для британського футболу.

Характерно, що трансфер Ісака перекрив попередній рекорд літа-2025, який теж належав "Ліверпулю", коли "червоні" заплатили 110 млн фунтів (плюс 16 млн у вигляді бонусів) за Флоріана Вірца з "Байєра".

"Ліверпуль" перевершив "Челсі"

Недивно, що саме "Ліверпуль" став рекордсменом трансферного вікна як в АПЛ, так і у Європі взагалі.

Чемпіон Англії витратив влітку на новачків 415 мільйонів фунтів. Крім трансферів Ісака та Вірца, до топ-10 найдорожчих придбань в історії АПЛ потрапив також перехід Уго Екітіке з "Айнтрахта" за 81,2 млн.

"Червоні" таким чином побили рекорд за витратами у одне трансферне вікно. Попереднє досягнення належало "Челсі", яке влітку 2023 року витратило 400 млн.

Цього літа "сині" виступили скромніше, виклавши на новачків "лише" 285 млн фунтів – це другий показник у АПЛ. Трійку за цим показником замикає "Арсенал", який виклав за нових гравців 255 млн.

Клуби АПЛ за витратами на трансфери влітку 2025 року (топ-10):

  1. "Ліверпуль" – 415 млн фунтів
  2. "Челсі" – 285 млн
  3. "Арсенал" – 255 млн
  4. "Ньюкасл" – 250 млн
  5. "Манчестер Юнайтед" – 216 млн
  6. "Ноттінгем Форест" – 205 млн
  7. "Тоттенхем" – 181 млн
  8. "Сандерленд" – 162 млн
  9. "Манчестер Сіті" – 152 млн
  10. "Вест Хем" – 124 млн

Топ-трансфери літа-2025

З десяти найдорожчих трансферів літнього вікна-2025, вісім здійснили англійські клуби. За даними DAZN Football, крім британців топ-придбання здійснили також мюнхенська "Баварія" та стамбульський "Галатасарай". Інші гранди європейського футболу обійшлися без мегавитрат.

Топ-10 найдорожчих трансферів літнього міжсезоння (суми – у євро):

  • 144 млн – Александер Ісак ("Ньюкасл" – "Ліверпуль")
  • 125 млн – Флоріан Вірц ("Байєр" –  "Ліверпуль")
  • 95 млн – Уго Екітіке ("Айнтрахт" – "Ліверпуль")
  • 85 млн – Нік Вольтемаде ("Штутгарта" – "Ньюкасл")
  • 76.5 млн – Беньямін Шешко ("РБ Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед")
  • 75 млн – Віктор Осімхен ("Наполі" – "Галатасарай")
  • 75 млн – Браян Мбемо ("Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед")
  • 74.2 млн – Матеус Кунья ("Вулвергемптон" – "Манчестер Юнайтед")
  • 70 млн – Мартін Субіменді ("Реал Сосьєдад" – "Арсенал")
  • 70 млн – Луїс Діас ("Ліверпуль" – "Баварія")

Раніше повідомили, що "Динамо" підписало захисника з чемпіонату Франції.

Також ви можете переглянути всі голи Кевіна за "Шахтар".

ФутболЧемпіонат АнгліїЛиверпуль