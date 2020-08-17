Шахти в Солігорську приєдналися до страйку
В рамках загальнонаціонального страйку у Білорусі всі шахти "Білоруськалія" зупинили видачу руди. Страйк на його підприємствах триває з сьогоднішнього ранку.
Про це повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь".
Також повідомляється, що робітники "Білоруськалія" оголосили страйк і формують страйкові комітети.
На сайті компанії також з'явилося звернення до комерційних партнерів по всьому світу.
"Ми докладемо всіх зусиль для виконання своїх домовленостей і відкриті для своїх партнерів, залишаючись на зв'язку 24/7. Ми сподіваємося на швидке вирішення ситуації, і просимо вас разом з нами помолитися про мир і процвітання Республіки Білорусь", - заявили в компанії.
Відзначимо, минулого тижня в Солігорську, де розташовуються основні шахти "Білоруськалія", проходили стихійні акції протесту. Робітники вимагали вивести з міста загони ОМОНу і розформувати з позбавленням міліціонерів військових звань. Також учасники протестів вимагали визнати вибори президента недійсними.
"Білоруськалій" є одним з найбільших в світі виробників калійних мінеральних добрив. Також є великим платником податків Білорусі і першим серед підприємств Мінської області.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Білоруськалій" приєднається до страйку.
На страйки вже відреагував президент Олександр Лукашенко, він заявив, що 150-200 осіб на кожному підприємстві "не роблять погоди".