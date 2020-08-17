Фото: "Білоруськалій" (kali by)

Шахти в Солігорську приєдналися до страйку

В рамках загальнонаціонального страйку у Білорусі всі шахти "Білоруськалія" зупинили видачу руди. Страйк на його підприємствах триває з сьогоднішнього ранку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь".

Також повідомляється, що робітники "Білоруськалія" оголосили страйк і формують страйкові комітети.

На сайті компанії також з'явилося звернення до комерційних партнерів по всьому світу.

"Ми докладемо всіх зусиль для виконання своїх домовленостей і відкриті для своїх партнерів, залишаючись на зв'язку 24/7. Ми сподіваємося на швидке вирішення ситуації, і просимо вас разом з нами помолитися про мир і процвітання Республіки Білорусь", - заявили в компанії.

Відзначимо, минулого тижня в Солігорську, де розташовуються основні шахти "Білоруськалія", проходили стихійні акції протесту. Робітники вимагали вивести з міста загони ОМОНу і розформувати з позбавленням міліціонерів військових звань. Також учасники протестів вимагали визнати вибори президента недійсними.

"Білоруськалій" є одним з найбільших в світі виробників калійних мінеральних добрив. Також є великим платником податків Білорусі і першим серед підприємств Мінської області.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Білоруськалій" приєднається до страйку.

На страйки вже відреагував президент Олександр Лукашенко, він заявив, що 150-200 осіб на кожному підприємстві "не роблять погоди".