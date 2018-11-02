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Шахтное оборудование на 1,3 млн грн пытались вывезти из оккупированного Донецка

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 13:16
Фото: Шахтное оборудование (dpsu.gov.ua)
Фото: Шахтное оборудование (dpsu.gov.ua)

На КПВВ "Новотроицкое" злоумышленник пытался подкупить пограничников

На контрольном пункте "Новотроицкое" в Донецкой области пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти с окупированной территории шахтное оборудование на сумму в размере 1,3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Так, во время проверки автомобиля "ГАЗ" было обнаружено шахтное оборудование. 28-летний водитель направлялся в Мариуполь.

Сотрудники Государственной фискальной службы оценили "груз" в 1,3 млн гривен. На злоумышленника составили протокол об админнарушении за ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО).

Кроме того, водитель признался, что вывозил оборудования с одной из донецких шахт, которую постепенно разворовывают. Также оказалось, что мужчина заплатил боевикам за пропуск на "блокспосту".

Водитель надеялся, что сможет заплатить и на украинском КПВВ, но взятку дать не получилось. Делом теперь будут заниматься правоохранители.

 

Фото: Шахтное оборудование (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Закарпатской области пограничники задержали таксиста, который пытался перевезти через украинско-венгерскую границу группу иностранцев. Автомобиль остановили за 200 метров до границы.

Один из нелегалов назвался сирийцем, у другого нашли недействительный паспорт гражданина Кувейта. Всех нарушителей доставили в пограничногое подразделения.

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