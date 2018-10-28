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У Закарпатській обл. затримали таксиста, який перевозив нелегалів через угорський кордон

Новини » Суспільство    28.10.2018 - 20:41
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Нелегалами виявилися громадяни Сирії та Кувейту

У Закарпатській області правоохоронці затримали таксиста, який намагався перевезти через український кордон групу іноземців до Угорщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, інформацію про легковий автомобіль з нелегалами, який рухався в бік кордону, надали оперативники Західного регіонального управління ДПСУ. У вказаному напрямку висунулася група реагування відділення "Салівка".

Зазначається, що правопорушників затримали за 200 метрів до держкордону на околиці населеного пункту Есень Ужгородського району.

"Один серед затриманих назвався сирійцем, в іншого виявили прострочений паспорт громадянина Кувейту. Як згодом удалося з'ясувати правоохоронцям, до кордону нелегалів доправив таксист з міста Ужгород своїм автомобілем", - розповіли прикордонники.

Всіх порушників доставили у прикордонний підрозділ до встановлення всіх обставин. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 вересня, у Львівській області прикордонники відділення "Грушів" затримали 11 нелегалів з Туреччини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Польщею, в ПП "Краківець", вранці, 5 вересня, співробітники Державної прикордонної служби України завадили прориву в Україну транспортного засобу.

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