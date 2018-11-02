Шахтне обладнання на 1,3 млн грн намагались вивезти з окупованого Донецька

Фото: Шахтне обладнання (dpsu.gov.ua)

На КПВВ "Новотроїцьке" зловмисник намагався підкупити прикордонників

На контрольному пункті "Новотроїцьке" у Донецькій області прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти з окупованої території шахтне обладнання на сумму в розмірі 1,3 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Так, під час перевірки автомобіля "ГАЗ", який їхав з тимчасово окупованої території, було виявлено шахтне обладнання. 28-річний водій прямував до Маріуполя.

Співробітники Державної фіскальної служби оцінили "вантаж" на 1,3 млн гривень. На зловмисника склали протокол про адмінпорушення за ч.1 ст. 204-3 (Порушення порядку переміщення товарів до району або з района проведення АТО).

Окрім того, водій признався, що обладнання вивіз з однієї з донецьких шахт, яку поступово розкрадають. За те, щоб провезти його через "пункт пропуску" бойовиків, чоловіку довелось заплатити певну суму.

Водій сподівався, що зможе заплатити і на українському КПВВ, але хабар дати не вийшло. Справою відтепер займатимуться правоохоронці.

Фото: Шахтне обладнання (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники затримали таксиста, який намагався перевезти через українсько-угорський кордон групу іноземців. Автомобіль зупинили за 200 метрів до кордону.

Один з нелегалів назвався сирійцем, у іншого знайшли недійсний паспорт громадянина Кувейта. Усіх порушників доставили до прикордонного підрозділу.