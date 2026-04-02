Шахтні води замість питної: що придумали окупанти для жителів Донецької області

Нова ініціатива на тлі кризи

Представники окупаційної адміністрації Донецької області запропонували черговий варіант вирішення проблеми нестачі води.

Йдеться про використання шахтних вод для потреб населення, що подається як "інноваційний підхід" до подолання кризи.

Проблеми з безпекою води

Водночас фахівці зазначають, що шахтні води містять небезпечні домішки, включно з важкими металами, солями, бактеріями, а в окремих випадках і радіоактивними елементами.

Хоча теоретично їх можна очистити, на практиці такий процес потребує значних ресурсів і складних технологій.

Невдалі спроби в минулому

Подібні ідеї вже озвучувалися раніше, проте жодна з них не була реалізована. Основною причиною залишається висока вартість проєктів і відсутність необхідної експертизи для їх впровадження.

Імітація рішень

У результаті подібні ініціативи розглядаються як спроба створити видимість активної роботи. На тлі цього реальні проблеми жителів тимчасово окупованих територій залишаються невирішеними, незважаючи на регулярні заяви про пошук виходу із ситуації.