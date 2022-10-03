Туреччина слідом за Угорщиною просить Росію відстрочити платежі за газ, - Bloomberg

Декілька турецьких чиновників попросили Росію відстрочити платежі за газ на тлі підвищення цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, турецький державний імпортер енергоносіїв Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS прагне відкласти частину платежів до 2024 року. При цьому угоди між країнами поки що не досягнуто.

У Bloomberg додали, що сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв створює тиск на її валюту та бюджет.