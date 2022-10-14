Влада Туреччини ввела кримінальну відповідальність за "дезінформацію"

Парламент Туреччини схвалив законопроект, який передбачає запровадження покарання до трьох років позбавлення волі за дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Відповідний проєкт, внесений до парламенту керівною Партією справедливості та розвитку турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, стосується поширення хибних повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах.

Як зазначається, ініціатива викликала критику з боку опозиції та низки громадських діячів через запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації. Вона передбачає до трьох років позбавлення волі.

Сам проєкт передбачає не лише можливості ув'язнення, а й позбавлення журналістів їхніх робочих посвідчень, якщо їх буде визнано винними у передачі неправдивих даних.

У проєкті пропонується вдвічі збільшувати термін ув'язнення для тих, хто займався розповсюдженням неправдивої інформації, приховуючи свою справжню особу.

Нагадаємо, раніше влада РФ ввела кримінальну відповідальність за поширення правди про війну в Україні. Громадянам загрожує до 15 років в'язниці.

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