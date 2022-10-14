ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влада Туреччини ввела кримінальну відповідальність за "дезінформацію"

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 14 жовтня 2022 03:31
Влада Туреччини ввела кримінальну відповідальність за "дезінформацію" Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Туреччини схвалив законопроект, який передбачає запровадження покарання до трьох років позбавлення волі за дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Відповідний проєкт, внесений до парламенту керівною Партією справедливості та розвитку турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, стосується поширення хибних повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах.

Як зазначається, ініціатива викликала критику з боку опозиції та низки громадських діячів через запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації. Вона передбачає до трьох років позбавлення волі.

Сам проєкт передбачає не лише можливості ув'язнення, а й позбавлення журналістів їхніх робочих посвідчень, якщо їх буде визнано винними у передачі неправдивих даних.

У проєкті пропонується вдвічі збільшувати термін ув'язнення для тих, хто займався розповсюдженням неправдивої інформації, приховуючи свою справжню особу.

Нагадаємо, раніше влада РФ ввела кримінальну відповідальність за поширення правди про війну в Україні. Громадянам загрожує до 15 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни